Республіканці програють: чи визнає Трамп результати виборів у США

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, результати голосування чітко засвідчили, що прихильники радикальної політики опинилися в абсолютній меншості. І будь-які агресивні дії з боку Трампа призвели б до катастрофічних для нього наслідків.

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Чому Трамп не піде на силовий сценарій?

Як наголосив Романюк, ймовірна втрата контролю над Палатою представників і Сенатом стане серйозним ударом для команди Трампа, яка до останнього не вірила в соціологічні опитування. При цьому спроба зберегти владу в такий спосіб обернулася б для Трампа негайним імпічментом та кримінальною справою.

Судячи з усього, від ідеї введення надзвичайного стану республіканця вчасно відговорили юристи та найближче оточення. У разі блокування державних інституцій чи спроб силового перегляду підсумків голосування у ключових штатах проти нього могли б виступити навіть власні однопартійці.

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Його могли попередити: якщо він продовжить цирк і приведе країну ледь не до громадянської війни, то це завершиться для нього негайним відстороненням від влади. І він у силовий спосіб буде усунутий, а потім ще й його будуть кримінально переслідувати– зазначив Романюк.

Чи визнає Трамп результати виборів до Конгресу: дивіться відео 24 Каналу

Показовий приклад був у Південній Кореї, де очільник держави після оголошення надзвичайного стану швидко втратив посаду через імпічмент і опинився за ґратами. Зважаючи на такі ризики для себе та своєї родини, Трамп буде змушений визнати поразку та піти на компроміс.

Раніше аналітик пояснив, чи зможуть демократи запустити імпічмент за результатами виборів до Конгресу США. Хоч демократи перемагають, але не все так просто.