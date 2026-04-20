После подсчета 78,24% протоколов на парламентских выборах в Болгарии уверенно лидирует партия, связанная с экс-президентом Руменом Радевым. Ее результат может позволить сформировать единоличное большинство или коалицию с пророссийскими силами.

Центральная избирательная комиссия Болгарии обнародовала промежуточные результаты парламентских выборов после подсчета большей части протоколов. По состоянию на утро 20 апреля, смогли обработать уже 78,24%.

Что известно о первых результатах выборов?

Согласно подсчету, партия "Прогрессивная Болгария", связана с экс-президентом Руменом Радевым, получает 44,48% голосов. С учетом перераспределения голосов такой результат может обеспечить политической силе Радева единоличное большинство в парламенте.

Обратите внимание! Румен Радев – болгарский политик, занимавший должность президента Болгарии с 22 января 2017 года до 20 января 2026 года. В публичных заявлениях Радев ставил под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины. О своей отставке он объявил 19 января 2026 года.

На втором месте сейчас находится прозападный блок "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" с 13,65%. Третью позицию занимает блок ГЕРБ – СДС с 13,18%.

Кроме того, в Народное собрание проходят пророссийская партия "Возрождение" (4,4,43%) и партия ДПС (Движение за права и свободы) во главе с Делян Пеевски (5,85%). В то же время Болгарская социалистическая партия рискует не преодолеть проходной барьер, набрав лишь 3,03%.

Справочно. Проходной барьер для политических партий в Народное собрание (парламент) Болгарии составляет 4%. Этот барьер действует как для отдельных партий, так и для коалиций.

По данным экзитполов, обнародованным ранее, "Прогрессивная Болгария" могла рассчитывать на 37 – 38% голосов, что не гарантировало большинства. В то же время эксперты не исключают формирование коалиции Радева с партией "Возрождение", что считается нежелательным сценарием для Украины.

Важно! По оценкам экспертов, Болгария вряд ли превратится во "вторую Венгрию". Болгарский политолог Иван Крастев считает, что Румен Радев не сможет блокировать решения, ведь не будет контролировать правительство, а для противостояния 26 странам-членам нужен значительно более мощный политический ресурс.

