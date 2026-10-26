После поражения Вучича в Сербии разразились массовые уличные празднования

Сторонники оппозиционного движения, которое поддерживают студенты, приветствовали это заявление Вучича, ставшее важным политическим поворотным моментом после почти двух лет демонстраций против его правительства. Об этом пишут Euronews и The Guardian.

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Как в Сербии праздновали победу оппозиции на выборах?

Признание Вучичем поражения стало завершением избирательной кампании. В Белграде сторонники студенческого движения вышли на улицы, чтобы отпраздновать поражение партии, которая годами доминировала в политике Сербии.

Десятки тысяч людей заполнили центральные улицы столицы. Они скандировали лозунги, размахивали флагами и запускали сигнальные ракеты, а вокруг непрерывно сигналили автомобили.

Сербия празднует победу студенческого движения / Фото The Guardian, AP

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Впоследствии толпа двинулась к центральному парку, где сторонники Вучича стояли лагерем более года. Люди сносили ограждения и палатки, которые долгое время перекрывали доступ к парку.

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Напомним, по предварительным данным, на досрочных парламентских выборах в Сербии победил "Студенческий список", набравший почти 53% голосов.

Партия "Объединенная Сербия", которую возглавляет экс-президент Александар Вучич, набрала 38,8% голосов.

Досрочные парламентские выборы были назначены в сентябре на фоне продолжавшихся почти два года студенческих протестов против коррупции и усиления авторитаризма.

Поводом для массовых демонстраций стала гибель 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.