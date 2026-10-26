Після поразки Вучича Сербія вибухнула масовими вуличними святкуваннями

Прихильники опозиційного руху, який підтримують студенти, привітали цю заяву Вучича, що стала важливим політичним поворотним моментом після майже двох років демонстрацій проти його уряду. Про це пишуть Euronews та The Guardian.

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Як у Сербії святкували перемогу опозиції на виборах?

Визнання Вучичем поразки стало завершенням виборчої кампанії. У Белграді прихильники студентського руху вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати поразку партії, яка роками домінувала в політиці Сербії.

Десятки тисяч людей заповнили центральні вулиці столиці. Вони скандували гасла, розмахували прапорами та запускали сигнальні ракети, а навколо безперервно сигналили автомобілі.

Сербія святкує перемогу студентського руху / Фото The Guardian, AP

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Згодом натовп рушив до центрального парку, де прихильники Вучича таборували понад рік. Люди зносили огорожі та намети, які тривалий час перекривали доступ до парку.

У Сербії святкують історичну перемогу опозиції: дивіться відео

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Нагадаємо, за попередніми даними, на дострокових парламентських виборах у Сербії переміг "Студентський список", який набрав майже 53% голосів.

Партія "Об'єднана Сербія", яку очолює експрезидент Александар Вучич, набирає 38,8% голосів.

Дострокові парламентські вибори призначили у вересні на тлі майже дворічних студентських протестів проти корупції та посилення авторитаризму.

Приводом до масових демонстрацій стала загибель 16 людей через обвал навісу на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад у 2024 році.