Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба рассказал об этом в эфире 24 Канала.

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Рекордные расходы на войну и исчерпанные ресурсы

По его словам, документ успешно прошел второе чтение и продемонстрировал истинные приоритеты военно-политического руководства врага. Любые заявления Кремля о готовности к компромиссам – лишь слова на фоне масштабной подготовки к длительному противостоянию.

В нем заложено 205 миллиардов долларов на войну против Украины. Для сравнения: в 2022 году военный бюджет РФ составлял 64 миллиарда, в текущем – 152 миллиарда. Россия планирует воевать весь 2027 год. Любые заявления о мире или готовности к уступкам – это лишь слова– отметил Пендзин.

Он также обратил внимание на то, что внутренние возможности страны-агрессора покрывать колоссальные расходы практически исчерпаны. Москва лишена внешних заимствований еще с 2022 года, а фискальная нагрузка внутри государства достигла критического предела. Основным источником пополнения российской казны остается экспорт сырья, прежде всего нефти и газа в Китай. Именно поэтому ужесточение санкций Европейского Союза и перекрытие энергетических поступлений критически важны для лишения РФ средств на ведение войны.

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Пендзин о закрытых деталях саммита в Китае и планах Кремля: видео

Сигналы из Китая и крах новой Ялты

Анализируя переговоры в китайском Шэньчжэне, эксперт отметил ряд символических намеков, которыми Пекин дал понять второстепенный статус Москвы. На саммите состоялась встреча двух равноправных партнеров – Соединенных Штатов и КНР – тогда как России отвели роль наблюдателя без реального влияния.

Первое лицо Америки встречает сам Си Цзиньпин, а Путина встречает шестой в иерархии член КПК. Выход Трампа на пленарном заседании сопровождался гимном США, а выход Путина – музыкой танца "Трипак" из "Щелкунчика". В либретто это танец марионеток в русской одежде. Путина никто не оскорблял, ему просто четко указали его место – второстепенной фигуры без права голоса– подчеркнул эксперт.

По его словам, надежды Кремля на раздел зон мирового влияния и условную новую Ялту потерпели полное фиаско. Важнейшим результатом для Украины стало категорическое отрицание Си Цзиньпином любой возможности использования ядерного оружия или развязывания ядерной войны для решения международных конфликтов.

Ранее экономист отмечал, что изящными протокольными жестами китайская сторона продемонстрировала вассальное положение диктатора перед американским лидером во время саммита.