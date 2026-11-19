Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала рассказал, что Кремль пытался договориться об условно новой Ялте. По его словам, Пекин, в свою очередь, четко дал понять, какое место на самом деле занимает Москва.

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Символические намеки и экономическая ловушка

Во время встречи китайская сторона прибегла к красноречивым протокольным жестам. Если Дональда Трампа в аэропорту встречали на самом высоком уровне под гимн США, то главу Кремля у трапа самолета приветствовал лишь пятый по иерархии деятель ЦК Компартии Китая Цзи Цао. На самом мероприятии звучал фрагмент из балета "Щелкунчик" – танец кукол "Трепак", а во время совместной фотосессии Путина отодвинули в сторону.

В Китае ничего не бывает просто так. Там такими утонченными намеками Путину дали понять, что он марионетка, полностью зависимая от Китая. Это был танец марионеток в русской одежде, и под такую музыку Путин выходил– подчеркнул Олег Пендзин.

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Экономист подчеркнул, что зависимость России от КНР достигла критического уровня. Российские заводы проводят массовую замену европейского оборудования на китайское, а детали двойного назначения не поставляются без одобрения партийных органов Китая.

Дедлайн 3 января и безопасность Европы

Эксперт также обратил внимание на заявления американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера. Они предупредили, что окно возможностей для заключения мирных соглашений для Москвы закрывается 3 января, когда начнет работать новый состав Конгресса и Сената США, после чего рычаги давления на Киев значительно ослабнут.

Комментируя итоги 37-го заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе, Пендзин подчеркнул, что европейские армии технологически отстают, поэтому украинская армия является единственным действенным щитом для региона.

Единственной гарантией безопасности для Украины являются ее вооруженные силы. Если украинскому дипломатическому корпусу и президенту удастся убедить европейцев, что именно эта армия является гарантом европейской безопасности и ее нужно финансировать за счет европейских средств, это будет единственным правильным выходом– подытожил эксперт.

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Ранее аналитики отмечали, что Си Цзиньпин продемонстрировал вассальное положение главы Кремля перед американской стороной во время саммита.

Что произошло ранее?

18 ноября во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Китайский лидер лично поприветствовал президента США. Российскую же делегацию приняли на более низком протокольном уровне и сократили встречу до одного часа.

В ходе переговоров Трамп подчеркивал необходимость обсудить сокращение ядерных арсеналов США, России и Китая. Путин, со своей стороны, поднимал вопросы войны в Украине и международной безопасности, а Си Цзиньпин призвал большие державы взять на себя ответственность за сохранение глобальной стабильности. В то же время конкретных договоренностей о прекращении войны публично не объявили.

Днем ранее, 18 ноября, в ходе саммита в Китае в Брюсселе завершилось 37-е заседание формата "Рамштайн", где европейские партнеры сосредоточились на финансировании украинской противовоздушной обороны и поставках боевой авиации.