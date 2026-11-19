Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу розповів, що Кремль намагався домовитися про умовну нову Ялту. За його словами, Пекін натомість чітко дав зрозуміти реальне підпорядковане місце Москви.

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Символічні натяки та економічна пастка

Під час зустрічі китайська сторона вдалася до промовистих протокольних жестів. Якщо Дональда Трампа в аеропорту зустрічали на найвищому рівні під гімн США, то очільника Кремля біля трапа літака вітав лише п'ятий за ієрархією діяч ЦК Компартії Китаю Цзі Цао. На самому заході лунав фрагмент із балету "Лускунчик" – танець ляльок "Тропак", а під час спільної фотосесії Путіна відсунули вбік.

У Китаї нічого не буває просто так. Там отакими витонченими натяками Путіну дали зрозуміти, що він маріонетка, яка абсолютно залежна від Китаю. Це був танець маріонеток у російському одязі, і під таку музику Путін виходив– наголосив Олег Пендзин.

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Економіст підкреслив, що залежність Росії від КНР стала критичною. Російські заводи проводять масове заміщення європейського устаткування китайським, а деталі подвійного призначення не постачаються без схвалення партійних органів Китаю.

Дедлайн 3 січня та безпека Європи

Експерт також звернув увагу на заяви американських перемовників Віткоффа та Кушнера. Вони застерегли, що вікно можливостей для мирних домовленостей для Москви закривається 3 січня, коли почне працювати новий склад Конгресу і Сенату США, після чого важелі тиску на Київ значно ослабнуть.

Коментуючи підсумки 37-го засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, Пендзин акцентував, що європейські армії технологічно відстають, тож українське військо є єдиним дієвим щитом для регіону.

Єдиною гарантією безпеки для України є її збройні сили. Якщо українському дипломатичному корпусу та президенту вдасться переконати європейців, що саме ця армія є гарантом європейської безпеки та її треба фінансувати за рахунок європейських коштів, це буде єдиним правильним виходом– підсумував експерт.

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Раніше аналітики зазначали, що Сі Цзіньпін продемонстрував васальне становище очільника Кремля перед американською стороною під час саміту.

Що відбулося раніше?

18 листопада під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені відбулася зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Китайський лідер особисто привітав президента США. Російську ж делегацію зустріли на нижчому протокольному рівні та скоротили зустріч до однієї години.

Під час переговорів Трамп наголошував на потребі обговорити скорочення ядерних арсеналів США, Росії та Китаю. Путін, зі свого боку, порушував питання війни в Україні та міжнародної безпеки, а Сі Цзіньпін закликав великі держави до відповідальності за збереження глобальної стабільності. Водночас конкретних домовленостей щодо завершення війни публічно не оголосили.

Днем раніше, 18 листопада, під час саміту в Китаї в Брюсселі завершилося 37-ме засідання формату "Рамштайн", де європейські партнери зосередилися на фінансуванні української протиповітряної оборони та постачанні бойової авіації.