Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили Росію та Україну, що нинішній раунд мирних переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти угоди на поточних умовах. Про це повідомляє The Kyiv Independent.

Adv

популярні відео

Чому США попереджають Росію про втрату шансу на угоду?

За словами співрозмовників видання, американська сторона намагається переконати Кремль, що час для укладення вигідної йому домовленості спливає.

Причина полягає у можливій зміні політичного балансу у Вашингтоні. Якщо демократи отримають контроль над Конгресом, вони можуть посилити тиск на адміністрацію Дональда Трампа, домогтися збільшення військової та фінансової допомоги Україні, а також ініціювати розслідування щодо контактів Білого дому з Кремлем.

У такому разі можливості адміністрації Трампа домовлятися з Москвою можуть суттєво звузитися, а умови, які Росії пропонують зараз, більше не будуть доступними.

Реклама

За інформацією видання, американські переговорники почали використовувати цей аргумент після того, як Росія у вересні відмовилася від запланованих тристоронніх переговорів.

Тоді Кремль звинуватив Україну в ударах по російській території та скасував зустріч, яку попередньо планували на початок жовтня.

Водночас Росія продовжила масовані атаки на українську енергетику. У Києві це розцінили як ознаку того, що Москва не зацікавлена в домовленостях до завершення зимової кампанії ударів.

Після зміни американської тактики Кремль погодився повернутися до тристороннього переговорного формату.

Чого Росія вимагає для завершення війни?

За даними джерел The Kyiv Independent, Москва досі вважає, що має перевагу на переговорах. Російські війська продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру, тоді як Україна стикається з нестачею ракет-перехоплювачів для захисту від балістичних ударів.

Головною вимогою Кремля залишається передача Росії всієї території Донецької та Луганської областей, включно з районами, які російська армія так і не змогла окупувати.

Реклама

Російські представники запевняють американських переговорників, що Москва нібито все одно захопить ці території військовим шляхом, тому не готова відмовлятися від своїх претензій.

Водночас російські війська не можуть досягти вирішального прориву на фронті. Через це Вашингтон шукає інші можливості запропонувати Кремлю домовленість, яку російська влада могла б представити як власну перемогу.

Яку нову угоду США можуть запропонувати Росії?

Одним із варіантів, які обговорюють американські переговорники, стала нова безпекова угода між Росією та Європою.

Москва давно вимагає перегляду європейської архітектури безпеки, зокрема обмеження розширення НАТО та скорочення військової присутності Альянсу.

Раніше Вашингтон відкидав такі вимоги, однак тепер частина з них знову опинилася в полі дипломатичних обговорень.

За словами українського посадовця, обізнаного з переговорами, команда Трампа фактично працює над двома напрямами одночасно: завершенням війни проти України та можливим переглядом безпекових відносин між Росією і Європою.

Реклама

Водночас другий напрям може просуватися лише після досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Що відомо про останні переговори України, США та Росії?

Тристоронні переговори, які відбулися 10 – 11 листопада в Абу-Дабі, не продемонстрували готовності Кремля до компромісів.

За словами джерел видання, російська делегація прибула з жорсткими інструкціями та практично не виявляла бажання обговорювати енергетичне перемир'я або інші кроки для зниження напруженості.

Територіальні вимоги Росії також залишилися незмінними. Водночас російські представники виявили особливу зацікавленість у можливій новій безпековій угоді з Європою.

Вони досі говорять про Донбас, але до цього додалася нова історія про європейську архітектуру безпеки– зазначив співрозмовник видання.

Наступним важливим етапом переговорного процесу має стати зустріч у Берліні 19 листопада. Там представники США, України та європейських держав планують узгодити свої позиції.

Реклама

Однак, за інформацією видання, європейські посадовці як публічно, так і в приватних розмовах виступають проти американської ідеї перегляду безпекових домовленостей із Росією.

Що відомо про наступні мирні переговори?

Як повідомляв 24 Канал, 19 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають зустрітися в Берліні з українськими та європейськими представниками. Сторони планують обговорити гарантії безпеки для України та її повоєнне економічне відновлення.

Водночас, за інформацією 24 Каналу, 16 листопада міністри закордонних справ ЄС погодили спільну позицію щодо переговорів із Росією. Європейські країни виступають проти визнання окупації українських територій та перегляду архітектури європейської безпеки на користь Москви.