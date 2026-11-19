Про це повідомили у Fox News після розмови їхньої кореспондентки з американським лідером.

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Ядерна стабільність замість питання війни

Дональд Трамп наголосив на готовності обговорювати з Пекіном і Москвою виключно обмеження ядерних озброєнь. Коментуючи нарощування ядерного арсеналу китайською стороною, очільник Білого дому висловив стримане невдоволення.

Я б хотів, щоб вони цього не робили– зазначив Трамп.

Він додав, що повністю відкритий до взаємного проведення інспекцій озброєнь у Сполучених Штатах, Китаї та Росії.

Тристоронній саміт Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна запланований на 19 листопада в Шеньчжені. За попередньою інформацією Білого дому, ключовою темою стане ядерне нерозповсюдження, тоді як питання війни в Україні сторони порушувати не планують.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США та Китай здатні швидко покласти край війні Росії проти України. За його словами, для цього Вашингтону та Пекіну достатньо скоординувати зусилля й ввести спільні торговельні санкції проти Москви.