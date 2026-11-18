Геополитические амбиции Москвы на саммите в Китае потерпели полное фиаско из-за демонстративных протокольных жестов Пекина. Об этом в эфире 24 Канала заявил эксперт Тарас Жовтенко.

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По его словам, глава КНР дал понять, что российский диктатор не является равноправным партнером ни для него, ни для президента США.

Дипломатическая пощечина у трапа самолета

Показательное отношение китайской стороны проявилось сразу же в аэропорту. Если Дональда Трампа китайский лидер встретил лично, что стало уникальным случаем в политической практике главы КНР, то Путина у трапа приветствовал лишь пятый по статусу человек в Центральном комитете Компартии Китая.

Не менее показательной оказалась и совместная фотосессия перед торжественным ужином. Путин пытался встать непосредственно рядом с главой КНР, однако хозяин встречи отодвинул его в сторону. В результате справа от Си Цзиньпина оказался Дональд Трамп, а слева – супруга китайского лидера.

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За столом повторилась рассадка, которая ярко показала, как китайский хозяин демонстрирует истинное место Путина – своего вассала, который ни в коем случае не равен самому Си Цзиньпину или Дональду Трампу– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Часовая встреча вместо новой Ялты

Кремлевские пропагандисты анонсировали масштабные трехсторонние переговоры, однако в официальном графике на встречу лидеров отвели всего один час без какой-либо утвержденной повестки дня.

За час повторить Ялтинскую конференцию и разделить Европу и весь мир – мягко говоря, очень несерьезно. Пекин понимает, что желание Трампа в отношении ядерных ограничений и стремление Путина переделить Европу его не устраивают. Си Цзиньпину не нужна континентальная война в Европе, ведь он стремится торговать с европейскими странами– подчеркнул гость эфира.

Реальные ядерные расчеты Пекина

Комментируя публикацию The Wall Street Journal о подготовке Вашингтона к противостоянию с Москвой и Пекином, в частности о создании новой бомбы B94 и испытаниях ракет Minuteman III, Жовтенко обратил внимание на более широкий контекст.

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Формально Китай располагает около 600 ядерных боеголовок против почти 5000 у США и России. Однако фактически Пекин контролирует значительно больший арсенал с помощью своих прокси-диктатур.

К 600 китайским боеголовкам можно смело прибавить весь ядерный арсенал Северной Кореи с их новыми ракетами. А из-за затянувшейся войны в Украине от этого блока все больше зависит и российский ядерный арсенал– подытожил эксперт.

Ранее политтехнолог отмечал, что на торжествах Путину в отвели второстепенную роль, на фоне биполярного китайско-американского мира. Кроме того, аналитики обращали внимание на то, что диктатор отправился на переговоры без сильных козырей из-за истощения сил на фронте и систематических атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.