Взрыв прогремел в районе британской авиабазы на Кипре: туда добрались БпЛА из Ирана

Район британского военного объекта на Кипре всколыхнул взрыв поздно вечером 1 марта. После этого на базе ввели дополнительные меры безопасности.

Данных о пострадавших не было, а вот предварительную причину СМИ уже узнали. Рассказываем благодаря CyprusMail, что известно на данный момент.

Ночной взрыв возле RAF Akrotiri на Кипре 1 марта: что известно?

В ночь с 1 на 2 марта 2026 года на британской военной авиабазе RAF Akrotiri, расположенной на Кипре вблизи города Лимасол, прогремел по меньшей мере один мощный взрыв. После этого там объявили режим "угрозы безопасности" и приказали всем укрыться.

Местные писали, что взрывы были слышны недалеко от территории авиабазы, также раздавались сирены тревоги и взлетали военные самолеты. Была даже версия, что с одним из них произошла катастрофа, но это не подтвердилось.

Несколько позже СМИ узнали, что взрыв связан с ударом беспилотника иранского происхождения. Однако официального заявления о точных причинах еще нет. Была информация об отсутствии пострадавших, и что сам удар нанес незначительные повреждения.

Справка. База RAF Akrotiri является одним из двух суверенных британских военных анклавов на Кипре и играет роль логистического и операционного хаба для миссий в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Что стоит знать о контексте инцидента на Кипре?