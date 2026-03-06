"Украинский золотой конвой": Венгрия похвасталась фото захваченной наличности и золота Ощадбанка

Правительство Венгрии обнародовало фото денег и золотых слитков, изъятых у работников Ощадбанка, которых задержали на территории страны. В то же время в Украине заявляют, что до сих пор не имеют контакта с гражданами, которых, по данным Будапешта, уже депортировали.

Семеро граждан Украины задержали с наличными и золотом, которое они перевозили. Фото появилось на фейсбук-странице правительства Венгрии.

Что показало правительство Венгрии?

Правительство Венгрии обнародовало фотографии денег и золотых слитков, которые были конфискованы у работников государственного Ощадбанка, задержанных накануне на венгерской территории.

В своем сообщении, они отметили, что в четверг, 5 марта, венгерские правоохранители задержали семь граждан Украины, среди которых, по их данным, был бывший генерал спецслужб. По информации властей Венгрии, они перевозили 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Фото наличности и золота государственного Ощадбанка / Правительство Венгрии

Утверждается, что средства транспортировались из Австрии в Украину через территорию Венгрии двумя бронированными инкассаторскими автомобилями. В венгерской Национальной налоговой и таможенной службе (NAV) заявили, что начали расследование по подозрению в отмывании денег.

Напомним, что Венгрия заявила о том, что задержанных инкассаторов депортировали, однако украинская сторона отмечает, что, что никаких контактов с гражданами Украины, которых удерживают – нет.

