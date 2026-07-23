В Кремле возмутились заявлениями Марка Рубио, с которыми он выступил после встречи с Сергеем Лавровым. Поэтому там решили напомнить американцам о обещании Трампа в отношении Украины, которое он так и не выполнил.

Москва продолжает играть роль обманутой и обиженной со стороны США. Россияне не могут смириться с тем, что Вашингтон отказался подать им Украину "на блюдечке".

Как в Кремле упрекнули Дональда Трампа?

23 июля в Манисе состоялась получасовая встреча госсекретаря Марка Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова по вопросу Украины.

На вопрос журналиста, настроен ли на этот раз Россия серьезно на мир, Рубио ответил: "Думаете, мы решим войну в Украине за 30 минут!? Так не бывает".

Именно к этим словам решила придраться пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она отметила, что никто и не рассчитывал на то, что конфликт в Украине будет разрешен за полчаса. В то же время она напомнила, что Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа, а затем обнадеживающе отзывался о саммите с Путиным в Анкоридже.

Все помнят, как более 80 раз Трамп обещал положить конец конфликту в Украине за 24 часа, а затем высоко оценивал саммит в Анкоридже,

– сказала Захарова.

Таким образом российская дипломатка намекнула, что США якобы обманули Россию в украинском вопросе.

Отметим, что в Кремле неоднократно заявляли, что якобы Путин и Трамп на саммите в Анкоридже в 2025 году достигли договоренностей по Украине. Согласно версии россиян, США якобы согласились с тем, что Киев должен вывести свои войска из Донбасса. В то же время в Вашингтоне опровергли наличие каких-либо договоренностей в Анкоридже.

Напомним, что Сергей Лавров дал свою оценку встречи с Рубио. По его словам, он заявил госсекретарю США о "недопустимости поставок оружия Украине". В свою очередь Рубио подчеркнул, что США продают Украине оружие через PURL и не планируют отказываться от этого.