Москва продовжує грати роль обманутої і скривдженої з боку США. Росіяни не можуть змиритися з тим, що Вашингтон відмовився принести їм Україну "на блюдечку".

Як у Кремлі дорікнули Дональду Трампу?

23 липня у Манісі відбулася півгодинна зустріч держсекретаря Марка Рубіо і глави МЗС Росії Сергія Лаврова щодо України.

На запитання журналіста, чи цього разу Росія серйозно налаштована на мир, Рубіо відповів: "Думаєте ми вирішили війну в Україні за 30 хвилин!? Це так не працює".

Саме до цих слів вирішила причепитися речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона зазначила, що ніхто і не розраховував на те, що конфлікт в Україні буде розв'язано за півгодини. Водночас вона нагадала, що Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, а потім обнадійливо відгукувався про саміт з Путіним в Анкориджі.

Всі пам'ятають, як понад 80 разів Трамп обіцяв закінчити конфлікт в Україні за 24 години, а потім давав високу оцінку саміту в Анкориджі,

– сказала Захарова.

У такий спосіб російська дипломатка натякнула, що США нібито обманули Росію в українському питанні.

Зауважимо, що у Кремлі неодноразово заявляли, що буцімто Путін і Трамп на саміті в Анкориджі у 2025 році досягли домовленностей щодо України. Відповідно до версії росіян, США нібито погодилися, що Київ повинен вивести свої війська з Донбасу. Водночас у Вашингтоні заперечили будь-які домовленості в Анкориджі.

Нагадаємо, що Сергій Лавров дав свою оцінку зустрічі з Рубіо. За його словами, він заявив держсекретарю США про "неприпустимість постачання Україні зброї". Своєю чергою Рубіо наголосив, що США продають Україні зброю через PURL, і не планують відмовлятися від цього.