У коментарі журналістам Марко Рубіо наголосив, що США й надалі готові бути посередником у війні Росії проти України.

Що Рубіо сказав після зустрічі з Лавровим?

Держсекретар запевнив, що США намагатимуться знайти компроміс, який дозволить досягти завершення війни.

За його словами, обидві сторони конфлікту мають стимул, щоб прагнути до цього. Адже вони продовжують зазнавати великих втрат.

Так, щотижня Кремль втрачає 5 – 6 тисяч солдатів загиблими і пораненими.

Рубіо наголосив, що це єдиний конфлікт, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених. "Це приголомшлива цифра", – додав він.

Держсекретар підкреслив, що Україна теж платить величезну ціну. Під час обстрілів в українських містах гине багато цивільних.

Окремо Рубіо прокоментував заяву Сергія Лаврова щодо зброї для України. За словами глави російського МЗС, під час зустрічі заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.

Держсекретар США своєю чергою зазначив, що його країна не продає Україні зброю безпосередньо. Вона продає озброєння через PURL – ініціативу НАТО.

"Наша політика в цьому питанні не змінилася", – уточнив Рубіо.

Нагадаємо, що 23 липня у філіппінській Манілі відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Дипломати обговорили перспективи завершення війни в Україні.