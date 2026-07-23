В комментарии журналистам Марко Рубио подчеркнул, что США по-прежнему готовы выступать посредником в войне России против Украины.

Что Рубио сказал после встречи с Лавровым?

Госсекретарь заверил, что США будут пытаться найти компромисс, который позволит положить конец войне.

По его словам, обе стороны конфликта заинтересованы в этом. Ведь они продолжают нести большие потери.

Так, каждую неделю Кремль теряет 5 – 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Рубио подчеркнул, что это единственный конфликт, в котором число погибших в бою превышает число раненых. "Это ошеломляющая цифра", – добавил он.

Госсекретарь подчеркнул, что Украина тоже платит огромную цену. Во время обстрелов в украинских городах гибнет много мирных жителей.

Отдельно Рубио прокомментировал заявление Сергея Лаврова относительно оружия для Украины. По словам главы российского МИД, во время встречи он заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.

Госсекретарь США, в свою очередь, отметил, что его страна не продает Украине оружие напрямую. Она продает вооружение через PURL – инициативу НАТО.

"Наша политика в этом вопросе не изменилась", – уточнил Рубио.

Напомним, что 23 июля в филиппинской Маниле состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Дипломаты обсудили перспективы завершения войны в Украине.