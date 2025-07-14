Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Белого дома. Трамп отметил то, что война в Украине все же началась и сегодня это огромная проблема.

Смотрите также Уже потратили 350 миллиардов, – Трамп о деньгах США на войну в Украине

Трамп больше не верит разговорам Кремля

Президент США озвучил, что из-за войны ежедневно гибнут люди, не только военные, но и гражданские. Поэтому он в очередной раз отметил, что боевые действия надо прекратить. Американский лидер объяснил, что вторичные тарифы, которые он планирует ввести против России, если не будет заключено мирное соглашение в течение 50 дней, имеют обязывающую силу.

Я не думаю, что мы до этого дойдем, но я слышал столько разговоров, болтовни, но ракеты летят на Киев и убили 60 человек. Это должно прекратиться,

– подчеркнул Трамп.

Лидер Штатов также озвучил, что на миллиарды долларов будет закупаться военное оборудование в США, далее направляться в НАТО и затем быстро распределяться на фронт в Украину.

Напомним, что Трамп во время встречи с Рютте 14 июля также отметил, что США сегодня производят лучшее оборудование и ракеты. Президент Соединенных Штатов подробнее рассказал о соглашении с НАТО относительно вооружения.