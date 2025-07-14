Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Білого дому. Трамп наголосив на тому, що війна в Україні все ж почалася і сьогодні це величезна проблема.

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Трамп більше не вірить балачкам Кремля

Президент США зауважив на тому, що через війну щодня гинуть люди, не лише військові, а й цивільні. Тому він вчергове зазначив, що бойові дії треба припинити. Американський лідер пояснив, що вторинні тарифи, які він планує ввести проти Росії, якщо не буде укладена мирна угода протягом 50 днів, мають зобов'язувальну силу.

Я не думаю, що ми до цього дійдемо, але я чув стільки розмов, балачок, але ракети летять на Києв і вбили 60 людей. Це повинно припинитися,

– наголосив Трамп.

Лідер Штатів також озвучив, що на мільярди доларів буде закуповуватись військове обладнання в США, далі надсилатись до НАТО і потім швидко розподілятися на фронт в Україну.

Нагадаємо, що Трамп під час зустрічі з Рютте 14 липня також зазначив про те, що США сьогодні виробляють найкраще обладнання і ракети. Президент Сполучених Штатів детальніше розповів про угоду з НАТО стосовно озброєння.