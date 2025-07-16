Не сама Россия: какая страна сыграла первую скрипку в изменении позиции Трампа

Больше всего на положительные изменения в риторике Дональда Трампа относительно Украины влияет ситуация с Китаем. Прежде всего когда говорится о пошлинах, то это то, что не даст Пекину получить дополнительные возможности для наращивания своей экономической способности.

Политика США относительно КНР неизменна на протяжении десятилетия, поэтому все заявления Трампа могут быть элементом большой антикитайской игры. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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"Это не даст Китаю дополнительные возможности для наращивания своей экономической способности. Поэтому учитывая, что политика Штатов за последнее десятилетие не изменилась относительно Китая, то все действия, которые сейчас мы наблюдаем, также является элементом большой антикитайской игры", – считает он.

Что спровоцировало резкие заявления Трампа?

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не допустит поражения России в Украине. Виктор Шлинчак отметил, что во время последнего телефонного разговора с Трампом, вероятно, Владимир Путин вел себя слишком самоуверенно. Все эти факторы повлияли на действия американского лидера.

В комплексе все это спровоцировало достаточно резкие действия Трампа. Не сама Россия. Путин – это часть общего плана по сдерживанию Китая и вообще этой новой конфигурации международных отношений или влияний,

– подчеркнул председатель правления Института мировой политики.

Глава МИД России Сергей Лавров находился с визитом в Китае. Это также означает, что Пекин не собирается отпускать Москву и использует ее для того, чтобы Запад тратил на нее свои ресурсы.