Політика США щодо КНР незмінна протягом десятиліття, тому усі заяви Трампа можуть бути елементом великої антикитайської гри. Таку думку 24 Каналу озвучив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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"Це не дасть Китаю додаткові можливості для нарощування своєї економічної спроможності. Тому враховуючи, що політика Штатів за останнє десятиліття не змінилася щодо Китаю, то усі дії, які зараз ми спостерігаємо, також є елементом великої антикитайської гри", – вважає він.

Що спровокувало різкі заяви Трампа?

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін не допустить поразки Росії в Україні. Віктор Шлінчак зазначив, що під час останньої телефонної розмови з Трампом, ймовірно, Володимир Путін поводив себе надто самовпевнено. Усі ці фактори вплинули на дії американського лідера.

У комплексі усе це спровокувало досить різкі дії Трампа. Не сама Росія. Путін – це частина загального плану щодо стримування Китаю і взагалі цієї нової конфігурації міжнародних відносин чи впливів,

– підкреслив голова правління Інституту світової політики.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров перебував з візитом у Китаї. Це також означає, що Пекін не збирається відпускати Москву і використовує її для того, щоб Захід витрачав на неї свої ресурси.