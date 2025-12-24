Ведется игра, – политолог спрогнозировал судьбу российских замороженных активов

В Европе кардинально изменилась позиция относительно замороженных российских активов. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что не имеет поддержки по этому вопросу от Франции. Теперь Украина, вероятно, не получит замороженные средства России, однако европейцы вроде бы нашли другой путь.

Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что вопрос российских активов в первую очередь должен был решаться в отношениях Европейского Союза с Бельгией. Все потому, что эти деньги хранят в этом государстве.

Смотрите также "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год

Почему возникли проблемы с замороженными российскими активами?

Бельгийское правительство отказалось выделять замороженные российские активы Украине. Петр Олещук подчеркнул, что это произошло после того, как администрация Дональда Трампа осуществила давление на европейские правительства.

Я предполагаю, что даже если бы Эммануэль Макрон занял одну и ту же позицию с Мерцем, то маловероятно, что это бы глобально что-то изменило,

– подчеркнул он.

Олещук выразил мнение, что проблема в том, что Европейский Союз не может демонстрировать субъектность и не сопротивляться давлению со стороны Соединенных Штатов Америки, ведь США всегда находят несколько государств, на которые они могут повлиять, чтобы достичь желаемого.

Политолог предположил, что это связано с тем, то администрация Трампа намерена присвоить российские активы себе. Россия, вероятно, согласилась на это.

У россиян достаточно простой интерес. Они с радостью отдадут эти активы кому угодно, лишь бы они не достались Украине. Это демонстрирует, что собственную игру ведет каждый из субъектов этого процесса,

– сказал он.

Несмотря на это, по мнению Петра Олещука, единственное важное решение Европы сейчас – это то, что было принято бессрочный арест российских активов. То есть теперь эти средства не смогут забрать себе ни США, ни Россия, однако и Украина, вероятно, тоже. Эти активы могут "зависнуть" в неопределенном статусе на неопределенный срок в Европе.

Что известно о российских активах?