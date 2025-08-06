Исследование свидетельствует о высоком уровне приверженности к Владимиру Зеленскому среди американцев. А с отрицательным показателем доверия в рейтинг попал сам Дональд Трамп. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на опрос Gallup.

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Кому в США доверяют больше всего?

Согласно недавно проведенному исследованию, Владимир Зеленский занял второе место среди 14 глобальных фигур по уровню поддержки среди американцев.

Президента Украины положительно воспринимает 52% опрошенных, негативно – 34%. Поэтому его показатель приверженности составляет +18, что в два раза больше, чем у действующего президента США Дональда Трампа, чей показатель равен -16. С января 2025 года уровень поддержки его американцами значительно снизился и составляет сейчас 37%.

Высокий уровень поддержки Зеленского обеспечивают демократы (+68) и независимые избиратели (+15), тогда как среди республиканцев его рейтинг имеет отрицательное значение (-23).



Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото Associated Press

Известно, что отношения между Зеленским и Трампом ухудшились после того, как второй вернулся к власти. Несмотря на обещания главы Белого дома быстро остановить войну в Украине, попытки провести переговоры в начале его президентского срока завершились конфликтом.

Отметим, что после публичного спора Владимир Зеленский досрочно покинул Овальный кабинет. Запланированную пресс-конференцию отменили, а ссора поставила под сомнение прочность отношений между государствами. Впоследствии на фоне того, что Путин продолжает обманывать Трампа и всячески оттягивает мирное урегулирование военных действий, Зеленский таки нашел общий язык с Трампом.

Обратите внимание! Возглавил рейтинг Папа Римский Лев ХIV – первый в истории американец во главе Ватикана. Его поддерживают 57% американцев, а не поддерживают 11%. В пятерку лидеров вошли также сенатор США Берни Сандерс, президент Франции Эммануэль Макрон и демократка Александра Окасио-Кортес. А миллиардер Илон Маск оказался на последнем месте рейтинга с результатом -28.



Результаты опроса / Фото Gallup

Ранее Дональд Трамп заявлял о недоверии к Зеленскому среди украинцев, утверждая, что уровень поддержки составляет лишь 4%.