Для НАБУ и САП возвращают полномочия: как в мире реагируют на новый закон
В четверг, 31 июля, Верховная Рада поддержала инициированный президентом законопроект №13533 о НАБУ и САП. Впоследствии закон подписал Владимир Зеленский.
Эту новость радостно восприняли протестующие на улицах украинских городов, не замедлили с ответом и политические лидеры. Все о реакции мира на возвращение независимости антикоррупционным органам – читайте в материале 24 Канала.
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Как реагируют на новый закон о НАБУ и САП?
В немецком МИД назвали голосование за закон "позитивным и необходимым шагом на пути к восстановлению утраченного доверия". Теперь необходимо продолжить реформы в сфере борьбы с коррупцией, Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что закон восстанавливает ключевые гарантии, однако вызовы остаются. По ее словам, ЕС поддерживает требования украинских граждан по реформам – соблюдение фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе приветствовал принятие нового закона. Там считают, что законопроект №13533 восстанавливает ключевые предохранители относительно независимости антикоррупционных органов в Украине, однако не завершает процесс реформ этой сферы. В то же время Еврокомиссии еще нужно ознакомиться с окончательным текстом. Относительно последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта назвали подпись Владимира Зеленского под законом "положительным шагом". Они считают, что реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине должны продолжаться, ведь это чрезвычайно важно на "европейском пути". ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия, Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приветствовал решение Верховной Рады принять законопроект, который восстанавливает независимость антикоррупционных органов. Он считает, что это поможет проложить путь к европейскому будущему, за которое украинцы борются. "Эстония полностью поддерживает вас на этом пути", – заявил политик. Министерство иностранных дел Чехии приветствовало решение украинского парламента о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Там надеются на выполнение следующих шагов в борьбе с коррупцией. В частности, назначение главы Бюро экономической безопасности.
Германия ждет от Украины дальнейших действий в борьбе с коррупцией
– отмечается в заявлении.
В ЕС поддержали требования украинцев
Что в Еврокомиссии говорят о финансировании
– подчеркнул Мерсье.
Что заявили лидеры ЕС
– говорится в совместном заявлении.
Что говорят в Эстонии
Как отреагировали в Чехии
В немецком МИД назвали голосование за закон "позитивным и необходимым шагом на пути к восстановлению утраченного доверия".
Теперь необходимо продолжить реформы в сфере борьбы с коррупцией,
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что закон восстанавливает ключевые гарантии, однако вызовы остаются.
По ее словам, ЕС поддерживает требования украинских граждан по реформам – соблюдение фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом.
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе приветствовал принятие нового закона.
Там считают, что законопроект №13533 восстанавливает ключевые предохранители относительно независимости антикоррупционных органов в Украине, однако не завершает процесс реформ этой сферы.
В то же время Еврокомиссии еще нужно ознакомиться с окончательным текстом.
Относительно последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС,
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта назвали подпись Владимира Зеленского под законом "положительным шагом".
Они считают, что реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине должны продолжаться, ведь это чрезвычайно важно на "европейском пути".
ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия,
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приветствовал решение Верховной Рады принять законопроект, который восстанавливает независимость антикоррупционных органов.
Он считает, что это поможет проложить путь к европейскому будущему, за которое украинцы борются. "Эстония полностью поддерживает вас на этом пути", – заявил политик.
Министерство иностранных дел Чехии приветствовало решение украинского парламента о восстановлении независимости антикоррупционных органов.
Там надеются на выполнение следующих шагов в борьбе с коррупцией. В частности, назначение главы Бюро экономической безопасности.