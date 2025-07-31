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Геополитика Европа Для НАБУ и САП возвращают полномочия: как в мире реагируют на новый закон
31 июля, 17:00
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Для НАБУ и САП возвращают полномочия: как в мире реагируют на новый закон

Анастасия Безейко

В четверг, 31 июля, Верховная Рада поддержала инициированный президентом законопроект №13533 о НАБУ и САП. Впоследствии закон подписал Владимир Зеленский.

Эту новость радостно восприняли протестующие на улицах украинских городов, не замедлили с ответом и политические лидеры. Все о реакции мира на возвращение независимости антикоррупционным органам – читайте в материале 24 Канала.

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Как реагируют на новый закон о НАБУ и САП?

 

20:43, 31 июля

Германия ждет от Украины дальнейших действий в борьбе с коррупцией

В немецком МИД назвали голосование за закон "позитивным и необходимым шагом на пути к восстановлению утраченного доверия".

Теперь необходимо продолжить реформы в сфере борьбы с коррупцией, 
отмечается в заявлении.

В ЕС поддержали требования украинцев

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что закон восстанавливает ключевые гарантии, однако вызовы остаются.

По ее словам, ЕС поддерживает требования украинских граждан по реформам – соблюдение фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом.

Что в Еврокомиссии говорят о финансировании

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе приветствовал принятие нового закона.

Там считают, что законопроект №13533 восстанавливает ключевые предохранители относительно независимости антикоррупционных органов в Украине, однако не завершает процесс реформ этой сферы.

В то же время Еврокомиссии еще нужно ознакомиться с окончательным текстом.

Относительно последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС,
– подчеркнул Мерсье.

Что заявили лидеры ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта назвали подпись Владимира Зеленского под законом "положительным шагом".

Они считают, что реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине должны продолжаться, ведь это чрезвычайно важно на "европейском пути".

ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия,
– говорится в совместном заявлении.

Что говорят в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приветствовал решение Верховной Рады принять законопроект, который восстанавливает независимость антикоррупционных органов.

Он считает, что это поможет проложить путь к европейскому будущему, за которое украинцы борются. "Эстония полностью поддерживает вас на этом пути", – заявил политик.

Как отреагировали в Чехии

Министерство иностранных дел Чехии приветствовало решение украинского парламента о восстановлении независимости антикоррупционных органов.

Там надеются на выполнение следующих шагов в борьбе с коррупцией. В частности, назначение главы Бюро экономической безопасности.