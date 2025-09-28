Во время пресс-конференции 27 сентября Владимир Зеленский рассказал детали своей встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политики обсуждали крупное соглашение по закупке американского оружия.

По словам президента Украины, он передал Трампу список вооружения на сумму 90 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Израильский Patriot уже месяц работает в Украине, еще две системы на подходе, – Зеленский

Что известно о большом соглашении по оружию между США и Украиной?

Глава государства рассказал, что украинские чиновники в октябре проведут с американцами технические переговоры по закупке оружия и отдельного соглашения по производству дронов.

Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко в следующем месяце встретится с американскими чиновниками для обсуждения потенциальных американских проектов в Украине в рамках совместного инвестиционного фонда.

Зеленский уточнил, что на встрече с Трампом он поделился "определенным видением того, что можно сделать" в ответ на действия России в войне против Украины.

Также президент подчеркнул, что Украина готова к заключению с США отдельных соглашений по определенным видам вооружения, в частности систем большой дальности. Больше деталей Зеленский предоставлять отказался.

Ранее СМИ писали, что на встрече с Трампом Владимир Зеленский попросил его предоставить Украине ракеты Tomahawk дальностью более 1500 километров.

К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала выразил сомнение, что Киев сможет получить дальнобойные ракеты от США в ближайшее время. Он назвал эту историю "политической игрой", похожей на ту, что было вокруг немецких ракет Taurus.

Последние новости о военной помощи Украине