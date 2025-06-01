"Передайте ему привет": Трамп пообщался с журналисткой, которая ждет мужа с фронта
- Дональд Трамп во время пресс-конференции поговорил с журналисткой Мирославой Пецой, муж которой служит.
- Медийщица спрашивала о возможности продажи Украине систем Patriot.
Во время пресс-конференции Дональд Трамп тепло побеседовал с Мирославой Пецой из "BBC Украина". Ее муж служит. Медийщица спросила президента США о ПВО.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на брифинг Трампа.
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Трамп поговорил с женой военного
Мирослава Пеца спросила, готовы ли США продать Украине системы Patriot.
Она не сразу призналась, что ждет любимого с фронта. Но потом сказала: живет с детьми в Варшаве, а муж служит.
Это впечатляет. Это жестко. Это тяжело, да? (...) Это очень хороший вопрос. Я желаю вам большой удачи. Вижу, для вас это очень болезненно,
– сказал Трамп.
Общение Трампа и журналистки, которая ждет мужа с фронта: смотрите видео
Он не отбросил возможность продать "пэтриоты" Украине.
"Посмотрим, сможем ли предоставить их. Их очень трудно получить. Они нам тоже нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. На 100% эффективны. Трудно поверить, насколько эффективны. И они (Украина – 24 Канал) хотят это больше всего", – сказал лидер США о ПВО.
Напоследок он попросил Мирославу передать привет мужу.