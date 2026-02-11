В НАТО ответили на заявления Зеленского о задержках с поставками ракет Patriot

Дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot в ВСУ в январе 2026 года, который привел к поражению энергетической инфраструктуры, не был связан с задержкой платежей от европейских доноров или другими финансовыми трудностями.

Об этом заявил чиновник НАТО, причастен к деятельности программы PURL, в разговоре с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

К теме Почему трудно сбивать баллистику: в Воздушных силах назвали 2 проблемы

Почему возникли проблемы с поставкой ракет к Patriot для Украины?

Представитель Альянса общался с прессой накануне заседания министров обороны государств-союзников. По правилам НАТО, он предоставил комментарий на условиях анонимности, однако категорически отрицал, что существовала задержка поставок, связана с финансированием.

В НАТО также отвергают сам тезис о "задержке" поставок средств ПВО.

С нашей точки зрения и с точки зрения США, задержек в поставках не было. То, что поставляется в рамках программы PURL (закупки оружия для Украины в США – 24 Канал), движется так быстро, как это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в этой поставке не было,

– заявил чиновник.

По его словам, система поставок американских средств ПВО построена таким образом, что вероятная "задержка с оплатой", о которой ранее говорили в Киеве, не могла повлиять на скорость передачи вооружения.

"Да, мы постоянно ищем финансирование от союзников и партнеров для следующих пакетов, но между финансированием и поставками нет прямой связи. США не задерживают поставки по мотивам финансирования", – подчеркнул он.

В то же время в НАТО признают, что Украина действительно испытывает острый дефицит противоракет, особенно на фоне массированных атак России. Представитель Альянса отметил, что понимает претензии, которые звучат, в частности, от президента Владимира Зеленского.

Президент (Зеленский – 24 Канал) прав, что Украина испытывает острую нехватку критически важных боеприпасов, таких как PAC-3, PAC-2 (перехватчики для Patriot – 24 Канал), и даже PURL не может обеспечить необходимое количество, когда Россия перегружает ПВО ракетами. Всегда есть дефицит перехватчиков,

– заявил он.

Также в НАТО отметили сложность прогнозирования точных дат поставок из-за специфики логистики.

"Экспертами по логистике объясняют, что невозможно предсказать, в какой именно день или неделю определенная ракета пересечет границу. Но это зависит от логистической цепи, а не от финансирования".

Натовский чиновник резюмировал, что ракеты поступают так быстро, как только США могут их доставить.

Что сказал Зеленский в сторону Европы относительно оружия?