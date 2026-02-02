Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Почему баллистику трудно сбивать?

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, в 2025 году значительно вырос коэффициент применения баллистических ракет, если сравнить их с крылатыми ракетами.

Это обусловлено тем, что баллистику может сбивать только система Patriot,

– объяснил военный.

Игнат рассказал, что в течение прошлых лет оккупанты использовали больше ракет в комбинированных ударах. Позже "стало значительно больше дронов, а с 2025 года стало больше именно баллистики".

Он привел пример Киева. Россияне атакуют столицу с разных направлений: с юга могут лететь крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с Черного моря, с востока – Х-101, выпущенные со стратегической авиации, а с севера (Брянская, Курская, Белгородская области) бьют баллистическими ракетами. К этому добавляются и БпЛА.

Скажем, на Киев летят все эти средства. И представьте себе систему Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону, и он вынужден перехватить ту баллистическую ракету или ракеты, а их может быть 10 и более. А с другой стороны тем временем в его направлении "за воротничок" летят крылатые ракеты и "Шахеды". Поэтому для защиты крупных городов нужна не одна система, и сам Patriot нужно защищать,

– пояснил Юрий Игнат.

Кроме этого, есть и другая сложность. "Искандер-М", который является баллистической ракетой, опускается на цель почти вертикально на огромной скорости. Система Patriot автоматически определяет точку "встречи" зенитной ракеты и вражеской баллистики.

"Patriot может работать по баллистике в радиусе 25 километров, по крылатым ракетам или самолетам – до 150, если есть радиолокационная видимость. Итак, берем для баллистики – 25 километров. И нужно в те короткие секунды, когда ракета входит в зону поражения комплекса Patriot, обнаружить цель и вычислить точку схода зенитной ракеты Patriot с вражеской ракетой", – проинформировал Игнат.

Но "Искандер-М" умеет маневрировать, поэтому Patriot трудно определить эту точку схода. Эту проблему озвучивали партнерам еще более года назад.

