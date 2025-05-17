Рубіо поговорив з Лавровим: обговорювали перемир'я та переговори у Стамбулі

Росіяни заявили, що глава їхнього МЗС Лавров 17 травня мав телефонну розмову із державним секретарем США Марком Рубіо. Зазначається, що розмова була ініційована американською стороною.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське Міноборони.

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Про що говорили Лавров і Рубіо

У Міноборони країни-агресорки розповіли, що Лавров і Рубіо обмінялися думками за підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі 16 травня.

Росіяни кажуть, що Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими, а також про підготовку кожної зі сторін свого бачення умов для перемир'я.

Держсек США наголосив на готовності Вашингтона надалі сприяти пошукам шляхів досягнення миру.

Лавров відзначив позитивну роль США, які сприяли тому, що Київ зрештою прийняв пропозицію президента Росії Путіна щодо поновлення стамбульських переговорів,

– також заявили росіяни.

Лавров нібито підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами у цьому контексті.

Під час розмови також обговорили "деякі інші міжнародні та регіональні проблеми", а також обмінялися думками щодо продовження російсько-американських контактів.