Зачепили тему нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії: Рубіо провів розмову із Лавровим

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергєєм Лавровим. Під час бесіди сторони піднімали кілька тем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Держдепартаменту США, де був оприлюднений офіційний реліз прессекретарки Тамі Брюс.

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Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим

Держсекретар США Марко Рубіо в суботу, 15 березня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Держсекретар поінформував Росію про військові стримувальні операції США проти підтримуваних Іраном хуситів та наголосив, що подальші атаки хуситів на американські військові й комерційні судна в Червоному морі не залишаться без відповіді.

Рубіо та Лавров також обговорили подальші кроки після нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії та погодилися продовжити роботу над відновленням комунікації між Сполученими Штатами та Росією.

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Нагадаємо, що 18 лютого делегації Росії та США провели переговори у Саудівській Аравії. Відомо, що російсько-американські переговори в Ер-Ріяді тривали 4,5 години.

До слова, нещодавно в Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями України та США. Додамо що після цього сторони зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді.