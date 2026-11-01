Чому США запросили Росію на зустріч G20: Рубіо пояснив позицію Вашингтона

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував участь російських представників у зустрічах "Групи двадцяти". Він пояснив, чому Вашингтон вважає за необхідне продовжувати контакти з Москвою попри війну проти України.

Про це Рубіо заявив під час пресконференції в Атланті після зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

Чому США підтримують участь Росії в G20?

За словами держсекретаря, для завершення війни в Україні необхідно досягти домовленостей шляхом переговорів. Однак це неможливо без спілкування як з українською, так і з російською стороною.

Як можна досягти домовленостей між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися з обома сторонами?

– наголосив Рубіо.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп не вважає зустрічі чи розмови з російськими представниками легітимізацією їхніх дій або підтримкою їхньої позиції.

Рубіо також наголосив, що Вашингтон готовий виступати посередником у припиненні війни, але для цього необхідно підтримувати контакти з обома сторонами.

Якщо ми можемо відіграти роль посередника у припиненні цього конфлікту, Сполучені Штати готові це зробити. А для цього нам необхідно мати можливість спілкуватися з обома сторонами,

– пояснив держсекретар.

Окремо він згадав про ядерний арсенал Росії. За словами Рубіо, США мають зберігати певний рівень комунікації з Москвою, щоб запобігти небезпечній ескалації.

Водночас держсекретар запевнив, що Вашингтон активно спілкується з Україною – можливо, навіть більше, ніж із російською стороною.

Що відомо про участь Росії у зустрічах G20?

США також запросили Володимира Путіна на саміт G20, який запланований на 14 – 15 грудня у Маямі.

А 30 жовтня на зустрічі міністрів G20 в Атланті скасували спільне фото через присутність глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Дональд Трамп заявив, що не має заперечень проти запрошення Володимира Зеленського на цей саміт. Водночас про офіційне запрошення українського президента поки не повідомляли.