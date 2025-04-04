Шлях до НАТО є незворотним, – Рютте про можливість вступу України в Альянс

Коментуючи питання наявності обговорень щодо членства України в НАТО серед членів, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що її шлях до Альянсу є незворотним.

Відповідну заяву він зробив у коментарі журналістам під час пресконференції у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NATO News.



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Чи буде Україна в НАТО

Генсек НАТО наголосив, що ухвалене рішення під час саміту у Вашингтоні у 2024 році щодо членства України в НАТО "не підлягає обговоренню". Тоді Київ запевнили стосовно майбутнього вступу, хоч запрошення і не надали.

Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда,

– заявив Марк Рютте.

До слова, він вважає "стійким миром" для України ситуацію, коли Росія не наважиться на повторний напад. НАТО зосереджене на забезпеченні України необхідним для опору, включаючи допомогу, закупівлю боєприпасів та навчання військових