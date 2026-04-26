У Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару

У Малі під час масштабної серії атак бойовиків загинув міністр оборони країни Садіо Камара. Напади відбулися одночасно у кількох регіонах, включно зі столицею Бамако та військовим містечком Каті.

Загибель ключової фігури військової влади може суттєво вплинути на ситуацію в країні, де триває конфлікт зі збройними угрупованнями.

Про це пише Аljazeera.

Що відомо про вбивство?

Міністр оборони Малі Садіо Камара загинув унаслідок скоординованих нападів на військові об’єкти по всій країні. За наявною інформацією, атака сталася після нападу на його резиденцію у військовому містечку Каті, що розташоване приблизно за 15 кілометрів від столиці Бамако. Саме там проживають ключові представники військового керівництва країни.

За даними журналістів, до нападів причетні бойовики, пов’язані з терористичною мережею Аль-Каїда, зокрема угруповання JNIM. Вони діяли спільно з повстанцями-туарегами з Фронт визволення Азавада. Атака на резиденцію Камари, за попередніми даними, була здійснена за допомогою замінованого автомобіля. Попри те, що Каті вважається одним із найбільш захищених місць у країні, бойовикам вдалося прорвати оборону.

Садіо Камара був однією з ключових фігур військового уряду Малі, який прийшов до влади після переворотів 2020 та 2021 років. Деякі експерти навіть розглядали його як потенційного майбутнього лідера країни.

Загибель Камари вже називають серйозним ударом по збройних силах та військовій владі країни. Водночас тимчасовий президент Ассімі Гойта, за наявною інформацією, не постраждав і перебуває у безпечному місці.

Якою є ситуація в країні?

Почалося все ще у 2012 році, коли на півночі країни спалахнуло повстання туарегів (кочового народу, який давно вимагає автономії або незалежності регіону Азавад). На цьому фоні дуже швидко активізувалися джихадистські угруповання, пов’язані з Аль-Каїда та ІДІЛ. Вони фактично перехопили контроль над частиною територій.

Франція тоді втрутилася військово (операція Barkhane) і допомогла відбити великі міста, але повністю стабілізувати країну не вдалося. З роками насильство тільки розповзлося – з півночі на центр Малі і навіть на сусідні країни (Буркіна-Фасо, Нігер). Далі відбувалася політична криза:

у 2020 і 2021 роках сталися два військові перевороти

до влади прийшла хунта на чолі з Ассімі Гоїта

країна фактично стала військовою диктатурою

Після цього Малі посварилося із Заходом і вигнало французькі війська. Натомість влада почала співпрацювати з російськими структурами. Зокрема з групами, пов’язаними з "Вагнером".

Зараз, за словами місцевих жителів, у деяких регіонах бої тривали понад добу – було чути інтенсивну стрілянину та вибухи. Ситуація може загостритися найближчими днями, адже бойовики намагаються встановити контроль над стратегічними територіями.