Журналісти припустили, як можуть розвиватися події після саміту на Алясці. Швидше за все, Трамп і Путін обговорять шляхи виходу з війни, яку розв'язала Росія.

Чим може закінчитися зустріч Трампа і Путіна: які є варіанти?

Україна проти миру в обмін на території, про що не раз говорив Зеленський. Але якщо Трамп і Путін домовляться саме про це, а український лідер відмовиться, то Трамп може вийти з переговорів. Мовляв, він зробив усе що міг, але українці непоступливі.

Іншим варіантом розвитку подій є згода Путіна на проголошення негайного перемир'я без попередніх умов, фіксація нинішньої лінії зіткнення та початок справжніх мирних переговорів, які "значно відрізняються від стамбульських ритуальних танців". Але це фантастична версія, в яку мало хто вірить.

Найкращим для України підсумком саміту на Алясці є відсутність будь-яких домовленостей та остаточне розчарування Трампа у його російському колезі. Якщо в результаті американський президент ще й застосує митні та санкційні важелі проти Москви та її союзників, для українців буде чудово. А якщо ще вирішить наростити військову та фінансову допомогу Україні, то взагалі ідеально для Києва,

Проте є десятки проміжних варіантів, а як насправді завершаться переговори на Алясці – не знає ніхто.