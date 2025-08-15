Саміт на Алясці: BBC пояснили, чому відсутність результату буде плюсом для України
- Трамп і Путін можуть обговорити вихід з війни, але відсутність домовленостей вважається найкращим результатом для України.
- Україна проти миру в обмін на території, а також сподівається на санкції проти Москви та збільшення допомоги від США.
- Згода на перемир'я без умов є малоймовірною, і на саміті можливі різні результати.
Журналісти припустили, як можуть розвиватися події після саміту на Алясці. Швидше за все, Трамп і Путін обговорять шляхи виходу з війни, яку розв'язала Росія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.
Дивіться також Україну не запросили: головне про зустріч Путіна та Трампа на Алясці
Чим може закінчитися зустріч Трампа і Путіна: які є варіанти?
Україна проти миру в обмін на території, про що не раз говорив Зеленський. Але якщо Трамп і Путін домовляться саме про це, а український лідер відмовиться, то Трамп може вийти з переговорів. Мовляв, він зробив усе що міг, але українці непоступливі.
Іншим варіантом розвитку подій є згода Путіна на проголошення негайного перемир'я без попередніх умов, фіксація нинішньої лінії зіткнення та початок справжніх мирних переговорів, які "значно відрізняються від стамбульських ритуальних танців". Але це фантастична версія, в яку мало хто вірить.
Найкращим для України підсумком саміту на Алясці є відсутність будь-яких домовленостей та остаточне розчарування Трампа у його російському колезі. Якщо в результаті американський президент ще й застосує митні та санкційні важелі проти Москви та її союзників, для українців буде чудово. А якщо ще вирішить наростити військову та фінансову допомогу Україні, то взагалі ідеально для Києва,
– інформує BBC.
Проте є десятки проміжних варіантів, а як насправді завершаться переговори на Алясці – не знає ніхто.