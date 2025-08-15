Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа на борту літака по дорозі на Аляску.

Читайте також ЄС затамував подих: як Трамп і Путін без Європи вирішують її майбутнє та до чого тут Орбан

Які очікування Трампа від зустрічі з Путіним?

Дональд Трамп вважає, що його зустріч з Путіним на Алясці може мати результат.

Щось з цього вийде, у нас взаємно хороший рівень поваги,

– підкреслив президент США.

Журналісти також запитали Дональда Трампа про нову атаку по Україні, яка сталася минулої ночі. У відповідь американський лідер заявив, що таким є стиль перемовин росіян.

Гадаю, вони намагаються вести перемовини. Він (Путін, – 24 Канал) намагається створити певну ситуацію. Тобто, він вважає, що це допоможе йому укласти кращу угоду. Насправді це йому шкодить,

– підсумував Трамп.