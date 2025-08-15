Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа на борту літака по дорозі на Аляску.
Які очікування Трампа від зустрічі з Путіним?
Дональд Трамп вважає, що його зустріч з Путіним на Алясці може мати результат.
Щось з цього вийде, у нас взаємно хороший рівень поваги,
– підкреслив президент США.
Журналісти також запитали Дональда Трампа про нову атаку по Україні, яка сталася минулої ночі. У відповідь американський лідер заявив, що таким є стиль перемовин росіян.
Гадаю, вони намагаються вести перемовини. Він (Путін, – 24 Канал) намагається створити певну ситуацію. Тобто, він вважає, що це допоможе йому укласти кращу угоду. Насправді це йому шкодить,
– підсумував Трамп.