Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

Чем может закончиться встреча Трампа и Путина: какие есть варианты?

Украина против мира в обмен на территории, о чем не раз говорил Зеленский. Но если Трамп и Путин договорятся именно об этом, а украинский лидер откажется, то Трамп может выйти из переговоров. Мол, он сделал все что мог, но украинцы неуступчивы.

Другим вариантом развития событий является согласие Путина на провозглашение немедленного перемирия без предварительных условий, фиксация нынешней линии соприкосновения и начало настоящих мирных переговоров, которые "значительно отличаются от стамбульских ритуальных танцев". Но это фантастическая версия, в которую мало кто верит.

Лучшим для Украины итогом саммита на Аляске является отсутствие каких-либо договоренностей и окончательное разочарование Трампа в его российском коллеге. Если в результате американский президент еще и применит таможенные и санкционные рычаги против Москвы и ее союзников, для украинцев будет прекрасно. А если еще решит нарастить военную и финансовую помощь Украине, то вообще идеально для Киева,

– информирует BBC.

Однако есть десятки промежуточных вариантов, а как на самом деле завершатся переговоры на Аляске – не знает никто.