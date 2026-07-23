"Українці були проти": Рубіо пояснив, чому саміт в Анкориджі став провалом для Росії

Минулого року в Анкориджі відбувся саміт Володимира Путіна і Дональда Трампа щодо війни в Україні. Марко Рубіо пояснив, чому він не приніс результату.

За словами Рубіо, на саміті росіяни озвучили свої пропозиції щодо завершення війни. Водночас вони виявилися неприйнятними для Києва. Про це держсекретар США сказав журналістам в Манісі 23 липня, передає 24 Канал.

Чому саміт в Анкориджі був безуспішний?

За словами Рубіо, пропозиції росіян стосувалися розподілу українських територій. Однак Київ виступив проти цього. Саму тому підхід, запропонований Кремлем, не приніс успіху.

Держсекретар США пояснив, що мирну угоду можна укласти лише тоді, коли обидві сторони конфлікту погодяться на неї. "А українці не погодилися", – додав політик.

Окрім того, Рубіо не вважає пропозиції росіян актуальними сьогодні. З огляду на поточну ситуацію у війні, Україна ще менш ймовірно погодиться на них.

Тому, на думку держсекретаря США, якщо мир настане, то це станеться вже на нових умовах. "Ми готові запропонувати деякі з них", – уточнив він.

Рубіо наголосив, що США готові відіграти будь-яку позитивну роль, яка допоможе завершити цю війну.

Але для цього потрібне рішення, на яке погодяться і Росія, і Україна. Цього не станеться на пресконференції. Це не вирішиться під час однієї зустрічі тут, на Філіппінах. Для цього потрібна велика робота,

– зазначив держсекретар.

За словами Рубіо, Дональд Трамп вважає війну в Україні "безглуздою" й "непотрібною".

Держсекретар заявив, що США вже намагалися сприяти мирному врегулюванню війни, однак тоді ці зусилля не принесли результату.

За його словами, якщо зараз обставини змінилися і з'явився реальний шанс досягти прогресу, Вашингтон готовий знову долучитися до цього процесу.

Нагадаємо, що ці заяви Рубіо прозвучали після його зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Манісі. Вона тривала лише півгодини.