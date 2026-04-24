"Це буде дуже корисно": Трамп хоче запросити Путіна на саміт G20 у Маямі

США планують запросити Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися у грудні в Маямі на курорті "Дорал", що належить Дональду Трампу. У Держдепі зазначили, що Росію як члена G20 запросять до участі у заходах.

При цьому офіційного запрошення ще нібито немає. Про це мовиться в матеріалі The Washington Post.

До теми Востаннє бачили зі свічкою: Путін не з'являється на публіці вже більше 10 днів

Що каже Трамп про можливу участь Путіна в саміті?

Сам очільник Білого дому заявив, що не знає про конкретне запрошення, однак не заперечує проти участі Путіна, вважаючи діалог корисним, хоча сумнівається, що той приїде.

Я не запрошував Володимира Путіна на саміт G20, але якщо він приїде, це, ймовірно, буде дуже корисно,

– сказав він під час спілкування з журналістами.

Раніше Росія не брала участі у самітах особисто. Спершу причиною була пандемія COVID-19, а згодом країна-агресорка відмовлялася долучатися до саміту через повномасштабне вторгнення в Україну та ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Зазначається, що Трамп намагається налагодити відносини з Путіним і раніше висловлював ідею використати ці контакти для завершення війни в Україні. Минулого року він уже запрошував російського лідера до США для переговорів, однак вони не дали результату.

Які заяви звучать із Росії?

Попри це, у Кремлі заявляють, що рішення про формат участі ухвалять ближче до саміту. Представники російського МЗС, зокрема, Олександр Панкін, повідомили, що Росія нібито отримала офіційне запрошення на саміт G20, який відбудеться 13 – 15 грудня у Маямі під головуванням США.

За його словами, участь на найвищому рівні розглядається, однак остаточне рішення ухвалять ближче до дати проведення. Раніше представниця Росії в G20 Світлана Лукаш зазначала, що американська сторона готується до можливого приїзду Володимира Путіна.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що наразі про візит Путіна до США не йдеться. Також очікується участь у саміті інших запрошених країн, зокрема Казахстану, Узбекистану та Польщі.

Довідково. Загалом членами G20 є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.

Що відомо про попередній саміт?