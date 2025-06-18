Став провальним, – політолог розібрав результати саміту G7

Саміт G7 закінчився здебільшого без проривних рішень для України з боку США. А Дональд Трамп взагалі завчасно втік із зустрічі.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що саміт G7 виявився досить провальним для України. І знову-таки тут свою роль відіграв Дональд Трамп.

До теми G7 не зробила заяву щодо України, а Зеленський покинув саміт без американської зброї, – Reuters

Трамп зайнятий іншими проблемами

Як наголосив Клочок, Трамп переключився на війну Ізраїлю проти Ірану. А європейські та інші партнери зайняли досить пасивну позицію. Вони очікують на рішення США щодо війни в Україні. А їх взагалі немає.

Той самий Макрон та Мерц очікують на якісь рішення США щодо посилення санкційного тиску проти Росії. Хоча, звісно, є санкції від Канади та Великої Британії. Також немає фінального комюніке, де б засудили Росію. І саміт НАТО може бути таким же самим,

– сказав Клочок.

Наразі Європа не збирається підвищувати темп. Схоже на те, що 18 пакет санкцій перебуває у підвішеному стані. Там вже є суперечки щодо зниження верхньої ціни на російську нафту. Також обмеження в банківському сектора не стосуватимуться усіх російських банків, тому країна-агресорка зможе обходити ці санкції.

Звісно, був і позитив. Країни Європи розуміють виклики, які стоять перед ними. Вони готові допомагати Україні. Зеленський говорив про цифру у 40 мільярдів доларів, які потрібні Україні щороку для боротьби від російської агресії. Там почули наше прохання і будуть намагатися допомогти,

– підкреслив Клочок.

Додамо, під час виступу на саміті G7 Зеленський підкреслив, що Путін відкрито відкинув кожну мирну ініціативу. Російський диктатор продовжує терористичні атаки по Україні. При цьому не отримує жодних наслідків від міжнародної спільноти. Зараз дипломатія перебуває у кризовому стані.