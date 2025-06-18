Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что саммит G7 оказался достаточно провальным для Украины. И опять-таки тут свою роль сыграл Дональд Трамп.

К теме G7 не сделала заявление по Украине, а Зеленский покинул саммит без американского оружия, – Reuters

Трамп занят другими проблемами

Как отметил Клочок, Трамп переключился на войну Израиля против Ирана. А европейские и другие партнеры заняли достаточно пассивную позицию. Они ожидают решения США по войне в Украине. А их вообще нет.

Тот же Макрон и Мерц ожидают каких-то решений США по усилению санкционного давления против России. Хотя, конечно, есть санкции от Канады и Великобритании. Также нет финального коммюнике, где бы осудили Россию. И саммит НАТО может быть таким же самым,

– сказал Клочок.

Сейчас Европа не собирается повышать темп. Похоже на то, что 18 пакет санкций находится в подвешенном состоянии. Там уже есть споры по снижению верхней цены на российскую нефть. Также ограничения в банковском секторе не будут касаться всех российских банков, поэтому страна-агрессор сможет обходить эти санкции.

Конечно, был и позитив. Страны Европы понимают вызовы, которые стоят перед ними. Они готовы помогать Украине. Зеленский говорил о цифре в 40 миллиардов долларов, которые нужны Украине ежегодно для борьбы от российской агрессии. Там услышали нашу просьбу и будут пытаться помочь,

– подчеркнул Клочок.

Добавим, во время выступления на саммите G7 Зеленский подчеркнул, что Путин открыто отверг каждую мирную инициативу. Российский диктатор продолжает террористические атаки по Украине. При этом не получает никаких последствий от международного сообщества. Сейчас дипломатия находится в кризисном состоянии.