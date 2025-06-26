Білий дім наклав на відео з візиту "татка" Трампа в Гаагу пісню Ашера Daddy`s Home

У Нідерландах відбувся саміт НАТО, на якому був присутній і Дональд Трамп. Адміністрація президента США поділилася відео, на фоні якого лунає пісня Daddy`s Home.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Трампу сподобалося порівняння з "татком"

Так, під час саміту НАТО Дональд Трамп порівняв Ізраїль та Іран з "дітьми на дитячому майданчику". Згодом генсек Марк Рютте продовжив цю думку, зазначивши, що "татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику, щоб це зупинити".

Вочевидь команді Трампа таке порівняння припало до душі: на відеозвіт з візиту президента США до Гааги там наклали пісню американського співака Ашер Hey Daddy (Daddy's Home).

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Цікаво, що після саміту Рютте поспішив виправдатися, зазначивши, що не називав Трампа "татком". Він запевнив, що лише жартував.

В Європі я іноді чую, як країни запитують: "Марку, США залишаться з нами?". Я відповів, що це трохи нагадує, як маленька дитина запитує тата: "Татку, ти залишишся з нами?". Слово "татку" я вжив у цьому сенсі, а не називав президента Трампа "татком",

– стверджував він.

Сам же Дональд Трамп запевнив, що Рютте його любить, а якби це було не так, то він би "врізав йому".