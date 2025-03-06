Проти був лише Орбан: 26 із 27 держав ЄС проголосували за декларацію на підтримку України

Лідери 26 із 27 держав Євросоюзу під час позачергового саміту в Брюсселі погодили декларацію на підтримку України. Єдиним, хто не підтримав це рішення, став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що відомо про декларацію, яку не підтримав Орбан

Через дію Віктора Орбана декларація не увійде до офіційних висновків саміту ЄС, але буде включена до їхніх додатків як документ, "твердо підтриманий 26 державами-членами".

У тексті декларації міститься підтримка можливого розміщення миротворців в Україні в межах механізму "Спільної політики безпеки та оборони" (CSDP), який дозволяє Євросоюзу брати участь у миротворчих місіях.

Зважаючи на переговори щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру, Європейський Союз та його держави-члени готові надалі сприяти гарантіям безпеки, відповідно до своїх компетенцій та можливостей, з урахуванням норм міжнародного права, зокрема шляхом розгляду потенційного використання інструментів CSDP,

– йдеться в документі.

26 із 27 членів Європейської ради підтвердили свою незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

З огляду на "новий імпульс для переговорів", які мають привести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру, більшість країн ЄС наголосили, що припинення вогню можливе "лише в межах процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди".

Будь-яка така угода має містити надійні гарантії безпеки для України, які допоможуть запобігти майбутній російській агресії, а мир має базуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Також у документі наголошується, що жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без її участі та без залучення Європи.

До слова, у Брюсселі 6 березня відбувся позачерговий саміт Європейської ради, куди прибули всі лідери ЄС та Володимир Зеленський. Там європейські лідери обговорювали військову допомогу Україні на тлі призупинення підтримки від США.