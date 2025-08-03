Президент США Дональд Трамп більше не розраховує на особисті стосунки з Путіним і переглянув свою стратегію щодо Росії. Тепер він робить ставку на санкції, митний тиск і посилення оборонної підтримки союзників.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Президент США Дональд Трамп більше не покладається на "робочі стосунки" з Володимиром Путіним для припинення війни в Україні.

Читайте також Поставить Кремль у жалюгідне становище: Трамп може вдарити по трьох болісних точках Росії

Трамп змінив стратегію щодо Росії

За даними видання, він змінив підхід до Кремля та робить ставку на тиск – санкції, митні погрози та підтримку союзників.

The Wall Street Journal зазначає, що Трамп вважає жорсткі економічні заходи ефективнішими за дипломатію. Прессекретарка Білого дому Анна Келлі заявила, що президент хоче зупинити війну через “погрози Путіну тарифами та санкціями”, якщо той не погодиться на припинення вогню протягом дев’яти днів.

Однак чиновники адміністрації й союзники в Європі реагують скептично. Вони наголошують, що з моменту повернення Трампа у Білий дім не було ухвалено жодного нового пакета санкцій проти Росії, а ті, що вже існують – послаблені. Колишній чиновник Держдепу Едвард Фішман заявив, що з 20 січня санкційна політика практично зупинилась.

У Мінфіні США запевняють, що санкційна робота триває – нібито вже накладено понад 200 мільйонів доларів штрафів. Тим часом аналітики вказують: навіть попри гучні заяви, адміністрація Трампа ще не продемонструвала реальних кроків для посилення тиску на Москву.