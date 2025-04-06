В Естонії закликали позбавити Орбана права голосу в ЄС через заморожені активи Росії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав позбавити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в ЄС. Незабаром Будапешт може заблокувати санкції проти Росії.

У такому разі Європа буде вимушена повернути російські активи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю естонського політика німецькому виданню Rheinische Post на полях мирної конференції в Мюнстері.

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Угорщина загрожує безпеці Європи

За словами Цахкни, наразі Угорщина є частиною "команди Путіна", а не "нашої європейської команди". Тож міністр пропонує запобігти розколу в Європі, позбавивши Будапешт права голосу в ЄС.

Стаття 7 Договору про ЄС передбачає можливість позбавлення країни-члена права голосу, якщо її членство загрожує безпеці Європи та інших членів. Це саме те, що робить Орбан. У нас є така можливість, і, на мою думку, вона стає все ближчою і ближчою,

– зазначив Цакхна.

Він також наголосив, що Угорщина систематично затягує продовження європейських санкцій. Якщо Орбан заблокує голосування в червні 2025 року, ЄС доведеться віддати Росії 240 мільярдів євро заморожених активів.

Нагадаємо, голова угорського уряду може блокувати рішення, що потребують одностайності, зокрема, про зовнішню політику ЄС.

До слова, Цакхна також закликав конфіскувати заморожені російські гроші, оскільки для цього є юридична можливість. Естонський дипломат вважає Росію агресором, а Владіміра Путіна – "брехуном".