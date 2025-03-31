Трамп погрожує Росії санкціями, якщо та не погодиться на перемир'я: ISW проаналізували ситуацію

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити додаткові санкції проти російської нафти та її покупців, якщо Кремль не зробить кроків до припинення вогню на фронті. У ISW проаналізували ситуацію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що Володимир Путін і надалі намагається маніпулювати ситуацією, прагнучи нав’язати свої умови мирного врегулювання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ISW.

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Що означає зміна риторики Трампа

Під час телефонної розмови з NBC News 30 березня Трамп заявив, мовляв, він "злий і розлючений" на Путіна за те, що той намагається поставити під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського. Американський лідер дав зрозуміти: якщо домовленості про припинення вогню або мир не буде досягнуто, Вашингтон запровадить вторинні санкції на всю нафту, що постачається з Росії.

Дослівно він попередив про можливе "25-відсоткове мито на всю нафту, мито від 25 до 50 пунктів на всю російську нафту". Також президент США заявив, що Сполучені Штати не дозволять компаніям або країнам, які купують російську нафту, "вести бізнес" у себе. Вашингтон може почати вводити вторинні санкції протягом наступного місяця, якщо Росія, Україна та США не укладуть угоду про припинення вогню.

Трамп зокрема анонсував розмову з Путіним цього тижня.

Заява Трампа пролунала після того, як 28 березня Путін повторив свою тезу про нібито нелегітимність Зеленського.

В ISW підкреслили, що Кремль свідомо створює інформаційне підґрунтя для того, щоб порушити будь-яку угоду з Україною, адже вважає її владу нелегітимною, а відповідно такою, що не має права укладати якісь угоди. Росія намагається насадити Україні "дружній до Росії уряд". Відмовляючись від припинення вогню, Кремль виторговує для себе все більше поступок Заходу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відхилив ініціативу Путіна щодо створення "тимчасової адміністрації" в Україні, наголосивши на необхідності поваги до законно обраного українського уряду.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що обурений тим, як Путін затягує мирний процес. За словами Трампа, він не впевнений, що угода про припинення вогню не буде підписана саме через дії Росії. Однак, якщо це буде вина Москви, він запровадить додаткові мита на російську нафту.