Якщо Кремль не хоче миру: Трамп зробив заяву про введення санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення про введення санкцій проти Росії, залежно від того, чи рухатиметься Кремль до миру. Йдеться про ті санкції, що передбачені проєктом сенатора Ліндсі Грема.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для NBC News.

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Трамп розглядає можливість підписання санкцій проти Росії

Президент США не відхиляє можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії.

Журналісти запитали, чи зможе Дональд Трамп ухвалити таке рішення, якщо США вийдуть з переговорів. Він відповів, що все залежить від подальших дій російської сторони та її прагнення укласти мирну угоду.

Це залежить від того, чи буде Росія діяти в напрямку миру. Ми прагнемо досягнення мирної угоди між Росією та Україною,

– зазначив Трамп.

Американський лідер додав, що США надалі зберігають свою мету – зберегти життя і зменшити витрати на підтримку бойових дій.

Нагадаємо, законопроєкт сенатора Грема, за його словами, може мати "руйнівний вплив" на російську економіку. Посадовець також раніше говорив, що санкції проти банківського сектору й енергетики Росії можуть змусити її сісти за стіл переговорів.

Окрім обмежень законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, які продовжують купувати російські енергоресурси. Такі серйозні обмеження можуть набути чинності, якщо Кремль не погодиться на мирне врегулювання війни в Україні.