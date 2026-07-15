На згадку про Грема: у США представили санкції проти Росії

Група американських сенаторів офіційно внесла до Сенату США переглянутий двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ був одним з останніх проєктів, над якими працював покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Андрій Сибіга наголосив, що його швидке ухвалення стане важливим сигналом підтримки України.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Новий пакет санкцій є переглянутою версією законодавчої ініціативи, над якою працювала двопартійна група сенаторів. Одним із ключових авторів документа був сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який активно виступав за посилення економічного тиску на Росію та підтримку України.

Робота над оновленою редакцією відбувалася у тісній координації з адміністрацією президента США. Після внесення документа до Сенату він має пройти процедуру розгляду та голосування.

За оцінками авторів ініціативи, ухвалення цього документа має посилити санкційний тиск на російську економіку, насамперед на її воєнний сектор, а також продемонструвати незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

На внесення законопроєкту вже відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Його швидке прийняття стане потужним сигналом про американське лідерство, значно посилить тиск на воєнну економіку Росії та допоможе створити умови для тривалого миру в Україні. Це також стане гідною даниною поваги покійному сенатору Ліндсі Грему, чия непохитна відданість стратегічному партнерству між США та Україною та непохитне відстоювання жорстких санкцій проти Кремля залишили тривалий слід,

– написав він.

Міністр наголосив, що своєчасне ухвалення документа не лише зміцнить санкційний режим проти Росії, а й сприятиме досягненню справедливого та тривалого миру.

Зауважимо, що Ліндсі Грем разом із Річардом Блюменталем майже два роки працювали над проєктом, який має стати інструментом економічного тиску на Росію та її партнерів. Він передбачає можливість запровадження санкцій і торгівельних обмежень проти країн, які купують російську нафту та допомагають Кремлю отримувати прибутки для продовження війни.

Документ включає не лише покарання для країн, які продовжують купувати російські енергоресурси, а й механізм заохочення тих, хто шукатиме альтернативні джерела постачання. Йдеться про кілька держав, які, на думку авторів законопроєкту, використовують дешеву російську нафту для власної вигоди та допомагають Москві зберігати доходи від експорту.

Прихильники законопроєкту переконані, що лише посилення економічного тиску може змусити Росію серйозніше підійти до переговорів щодо завершення війни проти України.

Якщо він буде ухвалений, Трамп отримає додаткові інструменти для введення санкцій проти Росії та держав, які підтримують її економіку через торгівлю енергоресурсами.

Законодавці також розглядають можливість включення до законопроєкту санкцій проти Ірану та угруповання "Хезболла". За словами президента США, якщо це станеться, такий крок матиме серйозні наслідки.