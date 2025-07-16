Сильний удар: Рютте розповів, як санкції проти Росії вплинуть на Індію, Китай та Бразилію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вторинні санкції США проти Росії уразять Індію, Китай та Бразилію. Це станеться, якщо Росія протягом 50 днів не погодиться укласти мирну угоду з Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рютте під час зустрічі з сенаторами США.

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Рютте висловився про санкції проти Росії

Марк Рютте заявив, що Європа "знайде гроші", аби Україна могла й надалі оборонятися від російської агресії до початку потенційних мирних переговорів.

За його словами, нещодавні рішення президента США Дональда Трампа мають ключове значення. Зокрема, Україні масово постачатимуть зброю зі Сполучених Штатів – не лише системи протиповітряної оборони, а й ракети та боєприпаси, які закуповуватимуть європейські країни.

До того ж Трамп заявив, що якщо Росія не буде "серйозно ставитися" до мирних переговорів, то через 50 днів він запровадить вторинні санкції проти таких країн, як Індія, Китай і Бразилія.

Моя порада цим трьом країнам – вам варто уважно придивитися до цього, тому що це може сильно вдарити по вас. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами,

– наголосив Рютте.

Під час зустрічі з сенаторами генсек НАТО також запевнив, що партнери докладуть зусиль, аби Україна мала якнайкращі умови для початку мирних переговорів.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими тарифами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди. Такі мита будуть введені проти тих країн, які продовжать торгувати з Москвою.