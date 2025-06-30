Європа тиснула на Трампа, щоб він увів санкції проти Росії, – президент Чехії

Європейські лідери намагалися тиснути на президента США Дональда Трампа під час вечері на саміті НАТО. Партнери України робили все можливе, аби змусити його до більш жорстоких дій щодо Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника Чехії Петера Павела для каналу CNN Prima News.

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Західні партнери переконували Трампа у важливості зупинення російської агресії

Дональд Трамп похвалився успіхом у перемовинах з Китаєм. Президент розповів, що Пекін нарешті пішов на поступки. Однак Петер Павел розповів, що використав ці вихваляння як аргумент до того, що такі ж дії повинні бути й стосовно Росії.

Ми говорили з ним дуже послідовно та колективно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію. Не для того, щоб спричинити економічний колапс Росії, а для того, щоб вона усвідомила, що альтернативи перемовинам просто немає,

– сказав чеський лідер.

Павел підсумував, що Дональд Трамп у цьому питанні залишається стриманим, але водночас усвідомлює, що санкції – це дуже ефективний інструмент.

Своє бачення того, що сильніші санкції боляче вдарять по Росії представники країн Європи підкріпили припущенням – якщо Китай відчув проблеми протягом місяця, то Росія з її економікою може постраждати протягом тижня-двох.

Петер Павел також сказав, що Дональд Трамп здивувався, що Європа не може одразу й масово збільшити витрати на оборону до 5% ВВП вже наступного року. Однак американському президенту прояснили ситуацію, що європейська промисловість не готова виробляти таку кількість зброї та іншої продукції.

З початку нового терміну Дональда Трампа на посаді президента вже є важливі рішення щодо санкцій проти Росії. Так у липні Конгрес США має ухвалити законопроєкт про 500% мито для покупців російських енергоресурсів, що був ініційований сенатором Ліндсі Гремом. Трамп його уже підтримав.