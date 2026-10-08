У Сенаті США вимагають від Трампа швидше бити по Росії санкціями, – АР

Двопартійне керівництво Сенату США закликало адміністрацію Дональда Трампа швидше запроваджувати санкції проти Росії. Сенатори вимагають вдарити по "тіньовому флоту" Москви, фінансових мережах та компаніях, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Про це пише Associated Press.

Що пропонують сенатори?

З відповідним листом до міністра фінансів США Скотта Бессента та державного секретаря Марко Рубіо звернулися сенаторка-демократка Джин Шахін і республіканець Роджер Вікер. Вони закликали адміністрацію Трампа не зволікати із застосуванням санкційного законодавства, яке президент підписав майже місяць тому.

За словами законодавців, одним із пріоритетів має стати боротьба з так званим "тіньовим флотом" Росії. Йдеться про сотні танкерів, які Москва використовує для транспортування нафти та обходу санкцій.

Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію,

– наголосили Шахін і Вікер.

Сенатори також закликали Вашингтон перекрити фінансові канали, через які Росія обходить санкції. Зокрема, вони звернули увагу на закордонні підрозділи банків, у тому числі в Шанхаї, а також на мережу фінансових установ Киргизстану.

Іноземні банки потрібно змусити зробити вибір. Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, й інше,

– заявили сенатори.

Окремо Шахін і Вікер закликали адміністрацію Трампа протидіяти розвитку російської супутникової системи на низькій навколоземній орбіті. За їхніми словами, Росія може використовувати її для військових цілей, зокрема під час майбутніх атак.

Також сенатори наполягають на припиненні американських інвестицій у Росію та операцій із російським суверенним боргом. Вони закликали Міністерство фінансів США вже у жовтні опублікувати чіткі правила, які забезпечать припинення таких фінансових потоків.

Крім того, законодавці вимагають посилити контроль за постачанням Росії технологій подвійного призначення та електроніки, які можуть використовуватися у війні. Вони також закликали застосовувати санкції проти компаній і структур, що допомагають російському військово-промисловому комплексу.

Значна частина положень нового санкційного закону має набути чинності 18 жовтня – після завершення 30-денного періоду розгляду адміністрацією.

Водночас протягом місяця після підписання документа адміністрація Трампа не зробила публічних кроків щодо його практичного впровадження. Саме це і стало однією з причин, чому сенатори закликали Білий дім пришвидшити дії.

Нагадаємо, США можуть використати торговельний тиск на Китай та Індію, щоб обмежити фінансування Росією війни проти України. Політична аналітикиня Олександра Філіпенко у розмові з 24 Каналом зазначила, що Пекін залишається однією з головних опор Москви в обході західних санкцій.

За її словами, втрата російських ринків збуту через американські мита може суттєво скоротити доходи Кремля від експорту енергоресурсів. Водночас Дональд Трамп наразі не поспішає запроваджувати 100-відсоткові мита проти покупців російської нафти без укладення ширшої торговельної угоди з Китаєм.

Схожа ситуація склалася з Індією, яка під час переговорів зі США домагається гарантій незастосування санкцій за законом Ліндсі Грема у разі скорочення закупівель російських енергоресурсів.