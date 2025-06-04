У США готують нищівні санкції проти Росії: тариф 500% для "друзів Кремля"

У США завершили підготовку нового пакета жорстких санкцій проти Росії. Законопроєкт передбачає введення мит у 500% на імпорт з країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DW. За словами спецпосланника президента США з питань України Кіта Келлога, йдеться про законопроєкт "Закон про санкції проти Росії 2025".

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США планують економічний удар по Росії

Його ініціювали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту). Документ уже готовий до оприлюднення.

Я розмовляв з сенатором Гремом минулих вихідних, і я вважаю, що вони готові. Вони досить обтяжливі,

– зазначив Келлог.

Згідно з проєктом, передбачається введення мит у розмірі 500% на імпорт із країн, які продовжують закуповувати російські нафту, газ, уран та інші товари.

3 червня під час брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп загалом позитивно оцінює прогрес у врегулюванні війни в Україні, але водночас готовий за необхідності ввести санкції проти Росії.

До слова, законопроєкт було подано до Сенату США ще 1 квітня. Його мета – посилити економічний тиск на Росію та створити додаткові перешкоди для країн, які продовжують торгівлю з нею в енергетичній сфері.